LPI-G: Anhänger entwendet - Zeugen gesucht

Pontewitz (ots)

Dreiste Diebe trieben am Freitagnachmittag (02.07.2021) in Pontewitz ihr Unwesen. Die Halterin eines PKW Skoda hatte gegen 15:30 Uhr in der Ortschaft ihr Fahrzeug mitsamt Anhänger abgestellt, welcher mit Grünschnitt beladen war. Als die 59-jährige Halterin eine halbe Stunde später gegen 16:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass ein ungenierter Dieb den Anhänger vom Fahrzeug abgehangen und samt Grünschnitt entwendet hatte. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sollten Sie Hinweise zum Täter oder zu den Tatumständen geben können, werden Sie gebeten, diese unter der Tel. 03447 - 4710 oder an die hiesige Dienststelle zu richten.

