Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sekundenschlaf endet im Straßengraben

Gera (ots)

Am Samstagnachmittag um 16:30 Uhr kam es auf der L3002 zwischen Braunsdorf und Auma zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer war von Braunsdorf kommend in Richtung Auma unterwegs. Vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf kommt er nach links von seiner Fahrspur ab und kollidiert mit einem, im Gegenverkehr befindlichen, Skoda Octavia. Beide Fahrzeuge werden von der Fahrbahn geschleudert und rutschen eine angrenzende Böschung hinab. Der Mercedes-Fahrer und die 33-Jährige Skoda-Fahrerin werden dabei verletzt in umliegenden Krankenhäuser verbracht. Ein 13-jährer Beifahrer im Mercedes bleibt unverletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht Totalschaden. Die L3002 musste wegen der Unfallaufnahme und der Bergung der Unfallfahrzeuge für ca. 1 1/2 Stunden gesperrt werden.

