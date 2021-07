Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß unter Alkohol

Zeulenroda (ots)

Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr kam es auf der Zeulenrodaer Schopperstraße zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem 2 Personen verletzt wurden.

Eine 30-jährige Skoda-Fahrerin war mit ihrem 10 Monate alten Kind auf der Zeulenrodaer Schopperstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Im Kreuzungsbereich - Lohweg / an der alten Post wollte ein Ford Fiesta aus dem Lohweg kommend die Schopperstraße kreuzen. Der 37-jährige Ford-Fahrer übersah den herannahenden Skoda-Kombi. Im Kreuzungsbereich kam es zum Kollision. Hierbei wurden die Skoda-Fahrerin und ihr Baby leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizeibeamten der PI Greiz stellten während der Unfallaufnahme fest, dass der Ford-Fahrer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt.

