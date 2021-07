Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Audi knallt in Vorgarten

Zeulenroda (ots)

Am Freitagnachmittag keim es zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Zeulenroda und Pausa. Ein 20-jähriger Audi-Fahrer war von Pausa nach Zeulenroda unterwegs. In einer Linkskurve kam der junge Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier durchbrach er einen hölzernen Lattenzaun und kam im Garten eines Einfamilienhauses zum Stehen. Der junge Fahrer wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die PI Greiz sucht nach Zeugen. Die Unfallbeteiligung eines unbekannten Fahrzeuges, welches sich im Gegenverkehr befand, kann nicht ausgeschlossen werden.

