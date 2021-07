Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gleich zweimal betrunken gefahren

Gera (ots)

Am Sonnabend gegen 08:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws im Bereich eines Supermarkt-Parkplatzes in der Dornaer Straße in Gera. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten der Polizei Gera beim Unfallverursacher Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Test ergab in der Folge einen Wert von 2,20 Promille beim 59 jährigen Verursacher. Nach erfolgter Blutentnahme, Einziehung des Führerscheins und Einleitung eines Strafverfahrens wurde der nunmehr Beschuldigten entlassen. Gegen 11:45 Uhr meldeten Zeugen, welche als Händler am Tatort tätig waren, dass der 59 jährige abermals zu seinem Pkw Ford zurückkehrte und die Fahrt mit seinem Pkw erneut aufnahm. Dieser sowie das Fahrzeug konnten durch die hinzugerufenen Beamten der Polizei Gera in der Folge an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein abermals durchgeführter Atemalkoholtest ergab nun einen Wert von 2,27 Promille, sodass ein erneutes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet wurde und der Beschuldigte abermals zur Blutentnahme in das Klinikum Gera verbracht wurde. Da dem 59 Jährigen zuvor der Führerschein entzogen wurde, muss er sich nun auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell