Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen in Ronneburg

Gera (ots)

Ronneburg: Den Einbruch in ein Haus in der Altenburger Straße meldete am gestrigen Tag (01.07.2021) ein Zeuge der Polizei. Demnach drangen Unbekannte im Zeitraum vom 29.06.2021 zum 01.07.2021 gewaltsam in das Haus ein und verursachten dabei Sachschaden. Nach aktuellen Erkenntnissen entfernten sich die Täter ohne Beutegut. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.(KR)

