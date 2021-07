Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mobiltelefon entwendet

Greiz (ots)

Weil er am Donnerstag (01.07.2021), gegen 11:00 Uhr eine gastronomische Einrichtung belieferte, stellte der Fahrer eines Transporters Mercedes das Fahrzeug unbeaufsichtigt und unverschlossen in der Dr.-Scheube-Straße ab. Als er zurückkam, stellte er fest, dass bislang unbekannte Täter sein Mobiltelefon aus der Fahrerkabine entwendeten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Greiz, tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

