Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit Simson zu Fall gekommen

Altenburg (ots)

Rositz: Rettungsdienst und Polizei kamen heute früh (02.07.2021), gegen 06:50 Uhr in der Karl-Marx-Straße zum Einsatz. Kurz zuvor befuhr ein 17-jähriger Simon-Fahrer die Straße, wobei er in einem Kurvenbereich die Kontrolle über sein Gefährt verlor und zu Fall kam. Bei dem Sturz verletzte sich der 17-Jährige, so dass ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte. An seiner Simson entstand leichter Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

