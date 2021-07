Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrskontrollen mit Folge

Altenburg (ots)

Altenburg/Meuselwitz: Zwei Fahrzeugführer müssen seit gestern (30.06.2021) mit einer Anzeige rechnen, nachdem sie von der Polizei kontrolliert wurden. So hielten Polizeibeamte gegen 20:20 Uhr einen Pkw Honda in Mumsdorf in der Lindengasse an. Dabei zeigte ein freiwilliger Drogenvortest bei dem 25-jährigen Fahrer positives Ergebnis an.

Gegen 21:30 Uhr wurde weiterhin in der Uhlandstraße in Altenburg der Fahrer eines E-Rollers kontrolliert. Auch hier verlief ein freiwilliger Drogenvortest bei den Fahrer (27) positiv.

Beide Fahrzeugführer mussten zur Blutentnahme. Ihre Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell