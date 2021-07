Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kleinkraftrad Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Gestern (30.06.2021), gegen 17:05 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Kleinkraftrad Fahrer die Landstraße von Kleingera in Richtung Sachswitz. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zu Fall und rutschte auf die Gegenfahrbahn unter einen, im Gegenverkehr befindlichen, Ford Ranger hindurch an eine Leitplanke. Bei dem Unfall verletzte sich der Kradfahrer und kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Greizer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell