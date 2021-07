Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Werkzeug entwendet

Greiz (ots)

Zwischen dem 25.06. und dem 30.06.2021 drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Heinrich-Fritz-Straße ein, in dem gerade Bauarbeiten durchgeführt werden. Dort entwendeten sie eine Kettensäge, Bohrmaschine, Kreissäge, einen Schlagschrauber und weitere Elektrogeräte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

