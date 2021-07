Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Am Mittwoch (30.06.2021), gegen 13:10 Uhr, wollte die 22-jährige Fahrerin eines Pkw Opel den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gerhard-Hauptmann-Straße verlassen. Dabei missachtete sie den Vorrang der 15-jährigen Fahrerin eines Kleinkraftrades Simson, die diese Straße in Richtung Stadtzentrum befuhr. Beide Kfz kollidierten. Durch den Unfall wurden beide Frauen verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

