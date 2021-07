Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Taschen aus Fahrzeug gestohlen

Greiz (ots)

Einen Moment der Unaufmerksamkeit nutze eine bislang unbekannte Person offensichtlich für sich aus um in der Folge Täter einer Diebstahlstat zu werden. Gegen 17:10 Uhr am gestrigen Tag (30.06.2021) begab sich die Person unbemerkt zu einem in der Thomasstraße in Greiz stehenden Pkw und stahl daraus zwei Ledertaschen mit persönlichen Gegenständen des Fahrzeugbesitzers. Dieser lud zum Tatzeitpunkt gerade Reifen in sein offen stehendes Auto und ließ es für einen kurzen Moment unbeobachtet. Die Greizer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210, bei der PI Greiz zu melden. (RK)

