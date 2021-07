Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verbotswidrig abgebogen - Unfall

Gera (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am gestrigen Tag (30.06.2021), kurz vor 18:00 Uhr in der Langenberger Straße. Vor Ort wurde bekannt, dass der Fahrer eines Pkw Skoda (36) die Straße aus Richtung Zeitzer Straße kommend befuhr. Auf Höhe einer Supermarktausfahrt bremste der Skoda-Fahrer plötzlich ab und bog trotz durchgezogener Linie verbotswidrig nach links in den Supermarktparkplatz ein. In der Folge kam es zum Auffahrunfall mit dem dahinter befindlichen Pkw BMW (Fahrer 20). Der 20-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein BMW musste zudem abgeschleppt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK )

