Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw

Altenburg (ots)

L1361/Sommeritz: Auf der Landstraße 1361, speziell am Abzweig Sommeritz kam es heute Morgen (30.06.2021), kurz nach 05:00 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem Lkw Mercedes (Fahrer 57) und einem Pkw Suzuki (Fahrer 57). Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der Suzuki in den Straßengraben geschleudert. Der daraufhin verletzte Pkw-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst barg den Pkw aus dem Straßengraben. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (RK)

