Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Altenburg (ots)

Schmölln/L1361: Am 29.06.2021, gegen 16:20 Uhr befuhr ein 55-jähriger Fahrer eines Pkw Audi samt Anhänger die Autobahnausfahrt Schmölln in Richtung Schmölln. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er in der Folge die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Eintreffende Ersthelfer betreuten den verletzten Fahrer sowie dessen Beifahrer (29, unverletzt). Der 55-Jährige wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug und der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

