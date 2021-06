Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch in Lindenstraße

Gera (ots)

Den Einbruch in seinen Keller meldete am gestrigen Tag (29.06.2021) der 63-jährige Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße. In der Zeit vom 12.04.2021 bis 28.06.2021 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Keller des Geschädigten und stahlen aus diesem u.a. zwei Messersets, zwei Receiver sowie diverse CDs. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zum Geschehen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können. (KR)

