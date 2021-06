Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auf regennasser Fahrbahn gestürzt

Gera (ots)

Als der 16-jährige Simson-Fahrer gestern Nachmittag (29.06.2021), gegen 14:55 Uhr den Kreisverkehr An der Beerweinschänke befuhr, geriet er aufgrund regennasser Fahrbahn ins Rutschen und kam in der Folge zum Fall. Sowohl er, als auch seine 16-jährige Sozia verletzten sich bei dem Sturz und kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (RK)

