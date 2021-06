Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mitarbeiter eines Paketdienstes bei Unfall verletzt

Greiz (ots)

Am Montag (28.06.2021), gegen 11:00 Uhr, fuhr eine 88-jährige Audi Fahrerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gerhard-Hauptmann-Straße rückwärts aus einer Parklücke. Dabei stieß dabei gegen einen stehenden Transporter VW. Durch den Anstoß schlug die Hecktür dieses Fahrzeuges zu und traf die Hand eines 30-jährigen Mitarbeiters eines Paketdienstes, der gerade im Begriff war ein Paket auszuladen. Durch den Unfall wurde er leicht verletzt, an den Kfz entstanden Sachschäden.

