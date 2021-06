Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Zossen: Gestern (28.06.2021), gegen 16:45 Uhr, befuhren ein 76-jähriger Renault Fahrer und eine 19-jährige Opel Fahrerin die Bundesstraße 92 von Weida in Richtung Gera. Am Abzweig Zossen/Crimla hielt der Pkw Renault verkehrsbedingt an. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Opel-Fahrerin auf. Durch den Unfall wurde sie verletzt. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschäden.

