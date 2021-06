Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Cannabispflanzen sichergestellt

Altenburg (ots)

Lucka: Polizeibeamte kamen gestern Nachmittag (28.06.2021), gegen 15:15 Uhr in einer Gartenanlage in Lucka zum Einsatz und leiteten in der Folge die Ermittlungen gegen einen 47-jährigen Mann wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes ein. In seiner Gartenparzelle, speziell in einem nicht einsehbaren Gewächshauszelt, fanden die Beamten insgesamt 6 Cannabispflanzen und stellten diese sicher. Im Verlauf der Ermittlungen konnten weiterhin ca. 20 Gramm bereits getrocknete Cannabisblüten, sowie mehrere Betäubungsmittelutensilien aufgefunden und ebenfalls sichergestellt werden. Der 47-Jährige muss nun mit einem entsprechenden Verfahren rechnen. (RK)

