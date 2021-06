Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 28.06.2021, gegen 10:00 Uhr beabsichtigte der Fahrer (72) eines Pkw Suzuki von der Heinrich-Heine-Straße nach links in die Münsaer Straße abzubiegen. Dabei bemerkte er den entgegenkommenden Pkw Chevrolet (Fahrerin 55) scheinbar zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden. Der Fahrer und die Beifahrerin (68) des Pkw Suzuki sowie die Fahrerin des Pkw Chevrolet wurden dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

