Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt gegen Straßenlaterne

Altenburg (ots)

Rolika: Am 28.06.2021 um 08:20 Uhr kam eine 53-jährige Fahrerin eines Pkw Opel aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Pkw gegen eine Straßenlaterne. Am Fahrzeug und an der Laterne entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell