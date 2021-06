Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schutzengel dabei

Gera (ots)

Einen großen Schutzengel schien der 3-Jährige bei sich gehabt zu haben, als er am gestrigen Tag (28.06.2021), kurz vor 14:00 Uhr offensichtlich unvermittelt auf die Eisenbahnstraße in Gera lief. Denn in der Folge erfasste ihn ein herannahender Pkw VW (Fahrer 64). Glücklicherweise wurde der Kleine dabei nur leicht verletzt, auch wenn ihn ein Rettungswagen dennoch ins Krankenhaus gebracht hatte. Die Eltern des Kindes waren ebenfalls vor Ort. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

