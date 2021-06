Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Brandgeschehen in Greiz

Greiz (ots)

Die polizeilichen Ermittlungen am Brandort wurden am Nachmittag abgeschlossen, der Brandort selbst wieder freigegeben. Die Kriminalpolizei Gera war mit Brandursachenermittlern vor Ort. Zudem wurde ein Brandmittelspürhund eingesetzt. Zum aktuellen Zeitpunkt dauern die Ermittlungen zur Brandursache noch an.

Die Kripo Gera sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 1465 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell