Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randalierer im Garten

Altenburg (ots)

Oberlödla:Im Zeitraum vom 26.06.-27.06.2021 hielten sich unbekannte Täter in der Kleingartenanlage, Am Lödlaer Holz auf und randalierten in der Folge in einem der dortigen Gärten. Dabei hoben sie einen dort befindlichen Gartenteich heraus und kippten dies aus. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Randalierern geben könnne. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

