Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl eines Damenrades

Altenburg (ots)

Den Diebstahl ihres Damenrades der Marke "Kalkhoff" meldete am Freitag (25.06.2021) die 46-jährige Besitzerin der Altenburger Polizei. Demnach gelangten die Diebe im Zeitraum vom 21.06.2021 - 25.06.2021 in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Pappelstraße und stahlen aus einer Kellerbox das dort abgestellte anthrazitfarbene Rad. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Dieben bzw. dem Verbleib des Fahrrades geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

