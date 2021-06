Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Einbruch gesucht

Greiz (ots)

Berga: Den Einbruch in seine Firmengarage in der August-Bebel-Straße meldete am Freitag (25.06.2021) der Eigentümer (47) der Greizer Polizei. Wie vor Ort bekannt wurde, gelangten unbekannte Täter in der Zeit vom 24.06.2021 zum 25.06.2021 ins Innere der Garage in dem dortigen "Gewerbehof". Aus der Garage stahlen der oder die Täter mehrere Baugeräte und Werkzeuge, u.a. Kompressor, Rüttelplatte, Stampfer etc. Anschließend gelang den Dieben unerkannt die Flucht. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der PI Greiz zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell