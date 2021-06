Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugführerin stand unter Einfluss von Alkohol

Greiz (ots)

Über 1,5 Promille zeigte das Testgerät am Samstag (26.06.2021), gegen 23:10 Uhr, bei einer 39-jährigen Fiat-Fahrerin an. Sie war in der Buckerstraße in eine Verkehrskontrolle der Polizei gekommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

