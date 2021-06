Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu gefährlichen Eingriff in Straßenverkehr

Gera (ots)

Unbekannte manipulierten in der Zeit vom 27.06.2021 zum 28.06.2021 in der Herderstraße / Kurt-Keicher-Straße einen dort befindlichen Gullideckel derart, dass sie diesen hochkant in die dafür vorgesehene Öffnung stellten. Eine 52-jährige Ford-Fahrerin passierte den Gullideckel und beschädigte hierbei ihr Fahrzeug. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Geraer Polizei sucht im Zusammenhang mit den eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell