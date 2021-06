Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrt unter Alkoholeinfluss

Brossen (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 00:15 Uhr in Meuselwitz, OT Brossen, wurde bei einem 34-jährigen Peugeot-Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Der in der Folge durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm droht nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell