Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randalierer im Bereich des Schlossparks

Altenburg (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurden von derzeit unbekannten Straftätern mehrere Sachbeschädigungen im Schlosspark begangen. Am Teehaus und der Orangerie zerstörten die Täter mehrere Fensterscheiben und beschädigten Türen. Weiterhin wurden in diesem Bereich mehrere Außenlampen demoliert. Hinweise zu den Tathandlungen bzw. Tätern nimmt die PI Altenburger Land unter 03447/471-0 entgegen.

