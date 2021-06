Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nachbarschaftsstreitigkeit eskaliert

Gera (ots)

Am 26.06.2021 um 08:35 Uhr gerieten zwei Nachbarinnen in Gera-Lusan in einen verbalen Streit. Im Verlauf von diesem biss eine 40 jährige Frau ihrer 59-jährigen Nachbarin in zwei Finger, wodurch diese leicht verletzt wurde. Nach der Hinzuziehung des sozialpsychiatrischen Dienstes der Stadt Gera wurde die 40-jährige Frau zur weiteren Behandlung auf die Station P2 des Klinikums Gera eingewiesen. (TL)

