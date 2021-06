Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Übergriff auf Kontrolleure

Gera (ots)

Am 25.06.2021 um 18:02 Uhr kamen Polizeivollzugsbeamte des Inspektionsdienstes Gera auf dem Heinrichsplatz in Gera zum Einsatz. Zuvor wurden dort mehrere Passanten durch einen 15-Jährigen belästigt. Als anwesende Kontrolleure des GVB versuchten, den Jugendlichen zu beruhigen, würgte dieser einen 35-jährigen Kontrolleur. In der Folge setzte seine 21-jährige Kollegin Pfefferspray ein und konnte die Tathandlung so beenden. (TL)

