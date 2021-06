Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl

Gera (ots)

Eine Gruppe aus mehreren Jugendlichen/ Erwachsenen hielt sich am 26.06.2021 um 22:51 Uhr im Hofwiesenpark in Gera auf und konsumierte dort alkoholische Getränke. Dabei kamen vier männliche Personen auf diese zu und entwendete Getränke der Gruppe. Als ein 21-jähriger Mann die vier darauf ansprach und sie am Diebstahl hindern wollte, wurde er unmittelbar ins Gesicht geschlagen und wurde hierdurch leicht verletzt. Die vier Männer flüchteten unerkannt und konnten trotz einer sofort eingeleiteten Absuche nicht aufgegriffen werden. Einer der Täter soll ein auffälliges Tattoo im Gesicht haben. Sofern Sie Angaben zum Sachverhalt machen können oder relevante Beobachtungen tätigten, werden Sie gebeten sich im Inspektionsdienst Gera, Theaterstraße 3 oder unter der Telefonnummer 0365/829-0 zu melden. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell