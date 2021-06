Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erfolgreiche Fahndung nach einer vermissten Person

Gera (ots)

Am 24.06.2021 um 18:44 Uhr kamen Beamte des Inspektionsdienstes Gera zur Unterstützung des Rettungsdienstes in Gera-Zschippern zum Einsatz. Durch die Rettungssanitäter sollte ein 48-jähriger Mann auf Grund eines medizinischen Problems in das SRH-Waldklinikum Gera eingewiesen werden, dieser entfernte sich jedoch in unbekannte Richtung. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte die Person letztlich aufgegriffen und dem Rettungsdienst zugeführt werden. (TL)

