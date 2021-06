Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer missachtet die Vorfahrt

Gera (ots)

Altenburg: Am 24.06.2021 um 13:18 Uhr hatte ein 64-Fahrer eine Pkw Mazda die Absicht von der Ausfahrt der Gartenanlage auf die Münsaer Straße nach rechts in Richtung Stadtzentrum zu fahren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten VW-Kleintransporter, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammprall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde zum Glück niemand.

