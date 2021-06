Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw beschädigt Straßenlaterne

Altenburg (ots)

Altenburg: Am Mittwoch (23.06.2021), gegen 07:45 Uhr machte sich ein Pkw VW in der Wallstraße selbstständig, rollte die Straße entlang und stieß schließlich gegen eine Straßenlaterne. Offensichtlich war der Pkw nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Fahrzeug selbst als auch an der Straßenlaterne entstand Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell