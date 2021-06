Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lkw beschädigt Hecke

Altenburg (ots)

Rositz: Am 23.06.2021, gegen 08:30 Uhr musste der Fahrer eines Lkw MAN, An der Hohle, rangieren. Hierbei beschädigte dieser beim Rückwärtsfahren drei Stämme einer Buchenhecke. Am Fahrzeug selbst entstand kein Schaden.

