Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Roller mit über 2 Promille geführt

Altenburg (ots)

Mit über 2,1 Promille Atemalkohol bewegte sich ein 28-jähriger Mann gestern (23.06.2021) mit seinem Elektroroller im Straßenverkehr. Gegen 18:30 Uhr viel er dann Polizeibeamten auf, so dass sie ihn in der Münsaer Straße in Altenburg kontrollierten. Aufgrund des angezeigten Promillewertes wurde dem 28-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und er musste zur Blutentnahme. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (KR)

