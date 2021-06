Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Seelingstädt: Am gestrigen Mittwoch (23.06.2021), gegen 17:10 Uhr, befuhr der 85-jährige Fahrer eines Motorrades Yamaha die Landstraße von Blankenhain in Richtung Seelingstädt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Bankette, kollidierte mit mehreren Leitpfosten sowie einem Verkehrszeichen und stürzte anschließend. Durch den Unfall wurde der Kraftfahrer verletzt, am Krad entstand Sachschaden. Während der Versorgung des Verletzten und den Bergungsmaßnahmen musste die Straße bis gegen 18:00 Uhr gesperrt werden. Zum Transport des Verletzten wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der aber nicht eingesetzt werden musste.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell