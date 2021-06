Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jeep gestohlen - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Im Zeitraum der letzten 7 Tage (16.06.2021 - 23.06.2021) suchten bislang unbekannte Diebe den frei zugänglichen Parkplatz eines Autohauses in der Plauenschen Straße in Greiz auf. Von dort stahlen die Täter einen zum Verkauf ausgestellten schwarzen Jeep Gran Cherokee und fuhren in unbekannte Richtung davon. Die Kriminalpolizei in Gera hat die Ermittlungen zum Fahrzeugdiebstahl übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinwiese zur Tat, den Tätern sowie zum Verbleib des gestohlenen Neuwagens machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

