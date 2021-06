Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots)

Nachdem der Geraer Polizei die körperliche Auseinandersetzung zweier Männer gemeldet wurde, rückten am gestrigen Tag (23.06.2021, gegen 13:25 Uhr) mehrere Polizeistreifen in die Trebnitzer Straße aus. Dort gerieten aus noch ungeklärter Ursache zwei Anwohner (23, 35) in Streit, welcher in einer gegenseitigen Körperverletzung endete. Der Streit war bereits vor Eintreffen der Beamten beendet. Diese leiteten die Ermittlungen zum Tatgeschehen ein. Die beiden Herren wurden leicht verletzt, eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. (RK)

