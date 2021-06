Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lkw beschädigt Straßenlaterne

Altenburg (ots)

Haselbach: Am 22.06.2021 um 21:30 Uhr bog ein 49-jähriger mit einem Lkw Scania aus der Neuen Siedlung in die Birkenstraße ab. Dabei scherte der Auslieger des Lkw aus und beschädigte eine Straßenlaterne. Am Fahrzeug selbst entstand kein Schaden. Nur die Straßenlaterne wurde beschädigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell