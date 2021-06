Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Zwei bislang unbekannte Täter näherten sich heute Nacht (23.06.2021) einer Tankstelle in der Altenburger Straße, offenbar mit dem Ziel, in diese einzubrechen. In der Zeit von 02:40 Uhr bis 02:50 Uhr versuchten die Täter eine Nebentür gewaltsam zu öffnen, verursachten dabei Sachschaden und scheiterten letzten Endes bei ihrem Vorhaben. Unverrichteter Dinge flüchteten sie in der Folge vom Tatort.

Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen. In diesen Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den beiden flüchtigen Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

