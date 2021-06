Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garteneinbruch misslang - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 20.06.2021 zum 22.06.2021 gewaltsam ins Innere einer Gartenlaube in der Langengrobsdorfer Straße zu gelangen. Dabei verschafften sie sich zunächst Zutritt zum Grundstück des 68-jährigen Eigentümers. Ihr Vorhaben gewaltsam in die Laube einzubrechen misslang den Tätern allerdings. Mit hinterlassenem Sachschaden entfernten sie sich fortfolgend vom Tatort. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

