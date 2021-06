Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf Stadtring Süd-Ost

Gera (ots)

Zu einem Auffahrunfall zwischen einem Mercedes Sprinter (Fahrer 21) und einem Pkw Ford (Fahrer 36) kam es am gestrigen Nachmittag (22.06.2021), gegen 16:20 Uhr auf dem Stadtring Süd-Ost, am Abzweig Collis. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der 36-Jährige leicht verletzt, so dass ein Rettungswagen angefordert wurde. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden und der Ford musste abgeschleppt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell