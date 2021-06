Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Edelstahlgeländer beschädigt - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Nobitz In der Zeit vom 18.06.2021 zum 21.06.2021 beschädigten unbekannte Täter das Edelstahlgeländer, welche am Eingang einer Heizungs-/Sanitärfirma in der Straße Am Gewerbegebiet aufgestellt war. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der PI Altenburger Land zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell