Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrschüler mit Krad kollidiert gegen Mauer

Altenburg (ots)

Lucka: Am 21.06.2021, gegen 14:40 Uhr musste ein Fahrschulauto in der Pegauer Straße verkehrsbedingt halten. Hinter dem Fahrschulauto hielt ein 28-jähriger Fahrschüler mit einem Motorrad des Typs Honda. Beim Wiederanfahren fuhr der Kradfahrer scheinbar zu schnell los, so dass er die Kontrolle über sein Gefährt verlor und gegen eine Mauer stieß. Der Kradfahrer wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad und an der Mauer entstand Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell