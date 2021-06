Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Die Kripo Altenburg sucht Zeugen zum Firmeneinbruch

Altenburg (ots)

Meuselwitz/Bünauroda: Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 20.06.2021 zum 21.06.2021 ihr Unwesen im Industriepark Nord, in Bünauroda, so dass folglich die Kriminalpolizeistation Altenburg die Ermittlungen aufnehmen musste. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich im genannten Tatzeitraum unbekannte Einbrecher Zugang zum Gelände einer Firma an der Landstraße 1361, um in der Folge u.a. aus einem dort abgestellten Bagger Diesel abzuzapfen. Zudem drangen die Täter in eine Werkshalle der Firma ein, aus der sie diverse Werkzeuge sowie ca. 1 Tonne Buntmetall stahlen. Die Kripo aus Altenburg sucht im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder gar Fahrzeugbewegungen bzw. am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge festgestellt? Können Sie Hinweise zu den bislang unbekannten Einbrechern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

